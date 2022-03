El secretario encargado del Despacho Presidencial, Beder Camacho, cometió un lapsus cuando se defendía de la investigación iniciada por el Ministerio Público a él y un grupo de asesores por el presunto delito de organización criminal.

En diálogo con Canal N, manifestó que es un funcionario de carrera en el despacho presidencial, con más de diez años de experiencia y que ha sido nombrado bajo el Decreto Legislativo 728.

“Mi trayectoria personal, profesional la conocen mis amistades, mi familia. Tengo mi conciencia cochina… disculpen, limpia, y estoy aquí para trabajar por el país y por todos los peruanos”, expresó.

Camacho también respondió a los señalamientos de la exprimera ministra Mirtha Vásquez y de los extitulares Eduardo González Toro (Energía y Minas) y Avelino Guillén (Interior), que hablaban de un “gabinete en la sombra”.

“A la señora Mirtha Vásquez la han citado a que presente sus declaraciones, no ha ido. Al señor Toro lo han citado, no ha ido. Al señor (Carlos) Jaico lo han citado, no ha ido. Hablan, critican, pero no están yendo en el momento”, subrayó.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía por el denominado caso de “Los Asesores en la Sombra”.

La investigación también alcanza a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco, según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio.

La investigación preliminar se abrió por 60 días; no obstante se aclaró que la misma se podrá ampliar por 36 meses más por considerarse un caso de crimen organizado.

