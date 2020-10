El segundo partido de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 ante Brasil generó gran polémica debido al arbitraje del chileno Julio Bastuñán. Como era de esperarse, el sentir de los peruanos se hizo escuchar en las redes sociales.

A través de Twitter y Facebook, las reacciones contra Neymar y, principalmente, contra el árbitro del partido no se hicieron esperar.

Muchas de estas imágenes mostraron la disconformidad de la hinchada peruana por el arbitraje que nos llevó a perder por un 4-2.

Es por ello que el chileno Julio Bastuñan es protagonista de la mayoría de los memes que circulan en las redes sociales. Mientras que algunos lo disfrazan como un jugador más de Brasil, otro lo tildan de ratero.

Asimismo, Neymar fue otro de los protagonistas de los divertidos memes debido a su exagerada reacción tras los choques con los jugadores peruanos.

Cabe mencionar Ricardo Gareca evitó hacer comentarios sobre la actuación del juez Julio Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias. El estratega argentino subrayó que prefiere centrarse en cómo se desarrolló el compromiso en el Estadio Nacional.

“De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre, estoy enfocado totalmente en el juego. Tenemos que superar, a veces los arbitrajes no tienen un buen día y yo necesito estar concentrado en el partido”, explicó el DT de la Blanquirroja.

