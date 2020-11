Johan Ramírez, corresponsal del medio alemán Deutsche Welle para América Latina, vivió un hecho curioso cuando estuvo en un despacho en vivo, informando sobre sobre la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la República.

Resulta que, en medio de la euforia provocada por la salida de Merino de Palacio de Gobierno, un peruano se le acercó y le pidió que le dé un beso a la bandera nacional .

“This is not about Manuel Merino or Martin Vizcarra, this is about Peru (en español: no se trata de Manuel Merino o Martín Vizcarra, se trata de Perú)”, era lo que informaba el periodista".

En ese momento, el compatriota se le acerca y le dice: “oe, besa la bandera, mano, besa la bandera” . Esto generó que el corresponsal del medio de Alemania sonría ante las cámaras.

Johan Ramírez, en su cuenta oficial de Twitter, compartió el divertido momento que vivió cuando estaba al aire. “Uno de esos momentos locos que el periodismo puede dar”, escribió en la mencionada red social.

El material audiovisual tuvo aceptación por parte de más peruanos y generó reacciones por parte de los usuarios.

VIDEO RECOMENDADO

¡Insólita aparición!: Dos tigres cachorros se vuelven virales por aparecer en carretera

¡Insólita aparición!: Dos tigres cachorros se vuelven virales por aparecer en carretera [VIDEO]