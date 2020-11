El influencer conocido como Osito Lima se pronunció mediante su cuenta de Instagram para pedir disculpas a sus seguidores por no pronunciarse sobre la crisis política y expresar una posición frente a las manifestaciones que ocurrían en diferentes puntos del Perú.

“ Fui un cobarde por no pronunciarme antes como Osito Lima por el miedo a que se avive el pensamiento de que yo busco entrar en política (muchas personas pensaban que yo brindo ayuda en mis videos ya que quería votos a futuro e intenciones políticas). Sentí que lo mejor era enfocarme en el contenido de amor y ayuda y no involucrar a Osito Lima en política. Pero estaba totalmente equivocado”, escribió en la mencionada red social.

Según el personaje, sí acudió a las protestas contra Manuel Merino, quien renunció esta tarde a la presidencia de la República, pero que lo hizo de manera anónima y sin “la cabeza” del animal que caracteriza en redes sociales.

“Pensaba seguir haciéndolo anónimamente pero cuando vi en las noticias la muerte de los dos jóvenes sentí que ya no podía tomar la postura de intentar ser apolítico con Osito Lima, tratando de proteger de la noción de que no tengo fines políticos con mis videos. Es por eso que ayer decidí hacer una publicación en mis redes sobre las muertes de los dos jóvenes y hoy decidí salir en la mañana con Osito Lima en bicicleta y con el cartel: No más muertes por favor”, indicó.

Como se recuerda, Osito Lima se ganó las críticas de usuarios en redes sociales por aparecer recién en la bicicleteada por la democracia, que fue esta mañana, y algunos lo calificaron como oportunismo.

“Les pido disculpas por no pronunciarme antes. he sido un cobarde y acepto mi error. Si he ofendido a alguien al salir hoy, también pido disculpas, estaba dispuesto a empezar a salir de ahora en adelante acompañándolos como Osito Lima. Si me dan la oportunidad, prometo nunca mas callar en situaciones como la que hemos pasado y utilizar mis redes sociales por el bien del Perú en circunstancias difíciles con información importante . No borraré los comentarios en esta publicación, leeré todo lo que tengan que decir de mi y si es negativo me lo merezco.Tengo mucho que aprender. Me siento muy avergonzado, he sido un cobarde”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Padre de Inti Sotelo: “Por fin renunció Merino, todos hemos querido eso”

Padre de Inti Sotelo: "Por fin renunció Merino, todos hemos querido eso" 15/10/2020