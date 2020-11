La conductora de televisión Juliana Oxenford usó su cuenta de Instagram para expresar su opinión sobre la coyuntura política y se refirió a la politóloga Sigrid Bazán, a quien calificó como pseudaperiodista.

“Por eso es que las calles ha estado repletas durante seis días, no por gente que está haciendo militancia política. Algunos periodistas o pseudoperiodistas, como la señorita Bazán, que se aprovechó durante cinco años de una pantalla de televisión para hacer campaña a favor de un grupo político . Eso son los que van con una bandera clara y los que claramente van a postular en 2021 como Guzmán, Ollanta Humala, que también se suman a la protesta”, fueron las palabras de la periodista.

Oxenford también dijo que la ciudadanía está harta sobre la acción de algunos políticos y que las protestas en las calles en un claro ejemplo.

“Hemos recuperado la capacidad de indignarnos y eso es lo que aplaudo y reconozco. Por eso creo que la prensa, si bien no podemos asumir una bandera política porque eso no está bien, sino porque ciudadana estoy en mi derecho de decir que esto no está bien ”, manifestó.

“Soy periodista, pero tengo que decir que ahora lo más importante es defender una democracia, defender un estado de derecho, nos ha costado lágrimas de sangre regresar a la tranquilidad. Venimos de una dictadura corrupta como la de Fujimori y Montesinos que verdaderamente nos dejó por el piso. Nos robó la capacidad de sentir que valíamos la pena como pueblo”, agregó.

Juliana Oxenford comparte en Instagram tierna fotografías de sus dos hijos juntos. (Foto: @julianaoxenford.oficial)

Como se recuerda, Sigrid Bazán dejó la conducción de Reporte Semanal, en Latina, dejando de ser una de las figuras del canal de televisión.

Sigrid Bazán anunció su salida de Latina. (Captura Latina)

“Nos toca cerrar un capítulo porque hoy es mi último programa en Latina. Agradezco muchísimo a todo el equipo que ha trabajado conmigo em los noticieros, en 90, en Reporte Semanal, personal fenomenales que van a continuar haciendo un trabajo impecable, en el área periodística, el la producción, en las cámaras, detrás de las cámaras, a los productores que me han acompañado estos 5 años en Latina”, así anunció su salida.

Manuel Merino no iba a renunciar, pero a última hora decidió hacerlo por pedido de su familia

