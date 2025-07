Arequipa habría perdido hasta 80 millones de dólares debido al desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante los 11 días de bloqueos de la Panamericana Sur a la altura de Chala y Ocoña por pequeños mineros y mineros artesanales, según Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos.

“El hecho de no comercializar un combustible por más de 7 días, obviamente nos ha generado pérdidas de no menos de 100 millones de dólares en todo el sur del país. En Arequipa que es el principal mercado del GLP, son más del 70 u 80% de las estaciones del sur afectadas. Estamos hablando de pérdidas que no se van a recuperar”, sostuvo Salas a Diario Correo.

A pesar de que Arequipa es el principal mercado de GLP en el sur, solo 50 de más de 150 grifos en la región expenden este combustible. Según la Asociación de Grifos de Arequipa, la Ciudad Blanca consume entre 70 mil y 80 mil galones de GLP al día. Este volumen llegaba sobre todo desde la planta de Pluspetrol en Pisco y, en menor medida, desde Lima.

Salas recordó que el GLP es un combustible esencial en la vida diaria de miles de personas. “No se trata solo de grifos. Mucha gente usa este combustible para movilizarse, para trabajar, para cocinar”, manifestó, asegurando que los bloqueos impactaron toda la economía. “Esto perjudica también al turismo, al transporte y sobre todo a la agroexportación. Si no se entregan productos a tiempo, se pierden mercados”, advirtió.

Por ello, pidió al Ejecutivo una intervención urgente. “Exhortamos al Gobierno que le dé una solución, porque hay pérdidas que no son recuperables, finalmente nos perjudicamos todos”, declaró.

REABASTECIMIENTO

Con la tregua acordada entre los gremios mineros y el Ejecutivo, el abastecimiento de GLP en Arequipa alcanzó ya un 90% hasta el día de ayer. “Esperamos que en las próximas 48 horas logremos reponer el 100% del combustible, siempre que no se reactive el bloqueo”, precisó. Las cisternas comenzaron a llegar desde el fin de semana.