El director de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo, afirmó que en la región Arequipa existen 6 mil 500 mineros que podrán continuar con su proceso de formalización minera, aunque reveló cifras preocupantes sobre el avance del proceso en los últimos años.

Tras reunirse con algunas asociantes de mineros en la ciudad de Arequipa para garantizar su proceso de formalización, Máximo Gallo informó que en esta primera etapa se reunieron con cerca de 600 mineros, “en este momento hay a nivel nacional 2 mil 200 REINFOS y cerca de 12 mil 300 mineros formales”, sostuvo, además de indicar que de los 55 mil 600 REINFOS depurados, 12 mil corresponden a Arequipa.

PROBLEMAS

El funcionario señaló que el principal problema de la formalización radicó en los gobiernos regionales, que durante 12 años estuvieron a cargo del proceso, con demoras en el trámite del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

“Había una región que tenía como 3 mil pedidos de los mineros y el gobierno regional tenía los IGAFOM encarpetados y no hacía nada, no los revisaba”, sostuvo. Otro hecho cuestionable es que el Gobierno Regional de Arequipa perdió 150 IGAFOM en este proceso.

DEPURACIÓN

El funcionario explicó que en Arequipa existían 14 mil mineros que podían formalizarse, sin embargo, las metas no se cumplieron, por lo que en los próximos 6 meses el Ministerio de Energía y Minas deberá concretar lo que no se hizo en 12 años.

“Si un minero está suspendido no puede trabajar, no puede hacer minería, tenían dos años, tres hasta cuatro años suspendidos, si una persona no trabaja un año, ¿de qué vive?”, cuestionó. Esta fue la razón por la que se depuró a mineros, quedándose con 31 mil mineros a nivel nacional para formalizarse.

Finalmente, no descartó que las depuraciones continúen para aquellos mineros que hacen mal uso del REINFO.