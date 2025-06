La ampliación del Registro Integral del Proceso Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de este año, pese a que desde su creación en 2016, únicamente el 2% de los inscritos han terminado el proceso de manera satisfactoria a nivel nacional.

Las cifras, proporcionadas por el Ministerio de Energía y Minas reflejan no solo el fracaso del proceso, sino que ponen en evidencia el incumplimiento de los propios mineros a los compromisos asumidos cuando lograron el registro.

Y es que, de las 82,130 inscripciones en el REINFO, solo 23,061 permanecen vigentes, 2,049 han culminado exitosamente el proceso. La gran mayoría de registrados se encuentra en calidad de suspendidos.

Aun así, el gobierno oficializó la ampliación del proceso que debía terminar el 30 de junio y que ahora se prorroga hasta el 31 de diciembre, y aunque en esta disposición, el Ministerio de Energía y Minas excluye a personas naturales o jurídicas en vías de formalización del Reinfo que estén en zonas no declaradas en el propio registro, no significa que no se dé “licencia” de operación sin derecho a fiscalización a aquellos que están inscritos, como ha venido sucediendo.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, persiste en señalar que con la ampliación, se pretende ayudar a aquellos que tienen “verdadera voluntad” de formalizarse y agregó que, aquellos que no cumplan con los criterios establecidos serán retirados del padrón y pasarán a la ilegalidad

“Este es el último plazo. Aquellos que no cumplan con los requisitos saldrán del proceso y deberán ser tratados como ilegales, aplicándoseles toda la fuerza de la ley. No pueden seguir contaminando los suelos ni los ríos”, precisó para agregar que el propósito del gobierno es es la formalización de la mayor cantidad posible de pequeños empresarios mineros y mineros artesanales “que quieran hacer las cosas bien”.

“Esta no será una ampliación indiscriminada: tendrá condiciones claras, estrategias diferenciadas y plazos definidos”, subrayó.

AREQUIPA

La formalización minera en Arequipa, una de las regiones con gran número de inscritos (16,255) únicamente 3,852 están vigentes, hay 12,403 registros suspendidos.

Las provincias con mayor actividad de minería informal en vías de formalización son: Caravelí, en primer lugar, con 6,893 inscripciones; Condesuyos, en segundo lugar, con 3,326 inscripciones; y Camaná, en tercer lugar, con 3,107 inscripciones.

Por datos proporcionados por la Gerencia Regional de Energía y Minas, hay 1800 mineros formalizados en Arequipa, una de las cifras más altas a nivel nacional.

Sin embargo, cada vez aumentan más las zonas que son explotadas por informales no registrados (ilegales) especialmente en provincias como Caravelí, Camaná e Islay. Como si fuera poco, hay alcaldes en zonas mientras que poseen Reinfo, como es el caso del burgomaestre de Cháparra, Marcos Laura Dávalos, que cuenta con 5 derechos mineros a su nombre, 2 de ellos ubicados en Cháparra, 1 en Cahuacho y 2 en Quicacha, de estos últimos, uno se encuentra activo, el derecho minero CR & RV 3.

Está también el alcalde distrital de Huanuhuanu, Thomas Chancolla Chata, quien cuenta con 2 derechos mineros vigentes, ambos ubicados en su jurisdicción, lo mismo que las autoridades ediles de Atiquipa, Luis Alva Mendoza, y Quicacha, Alexander Gutierres de la Cruz, que cuentan con derechos mineros suspendidos en Huanuhuanu y Cháparra, respectivamente.

OPOSICIONES

Ante la prolongación de la vigencia del Reinfo, una de las voces en contra más fuerte ha sido la de la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, quien calificó esta decisión como retroceso que se produce después de que el Ejecutivo había manifestado que no cedería a presiones para ampliar el registro.

Esta decisión política, junto a la lentitud para la aprobación de la Nueva Ley de Minería, dejan mucho que desear en torno a la decisión del Gobierno y el Congreso para combatir la minería informal e ilegal.

Torreblanca criticó que las declaraciones del Ejecutivo adelantando la prórroga hayan generado pasividad en el Congreso.

Otro de los críticos fue Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, quien sostuvo que la medida tendrá sentido solo si se publican condiciones estrictas, entre ellas, la depuración de los Reinfos suspendidos.

Un aspecto en contra de la ampliación de este proceso es que, aun cuando estén suspendidos los registros, pueden seguir operando, comprar explosivos y explotar los denuncios, incluso propiciando situaciones violentas como las que se ha visto en Pataz o Caravelí, donde han sucedido muertes por las peleas por el dominio de estos denuncios.

El problema se agrava por la dimensión de la minería ilegal e informal, que se estima agrupa a 430,000 mineros en el país.

En el sur, el problema ha comenzado a crecer de manera preocupante, especialmente en la zona considerada como el corredor minero, que comprende las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac, tal como advirtió recientemente el Instituto Peruano de Economía (IPE), alertando que, de mantenerse la ausencia de fiscalización estatal, se podrían generar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los vividos en el norte del país con la minería ilegal de oro.

Además, según el IPE, estas instalaciones ilegales se han triplicado en los últimos diez años, especialmente en Arequipa e Ica, debido a su proximidad a puertos de exportación.

PAÍS

Sobre la situación en el país, las voces de alerta han sido varias.

“Lo que parecería evidente es que, bajo principios de buenas prácticas de mejora regulatoria, dado el fracaso de este sistema, se apruebe un nuevo marco de fomento de la MAPE y se elimine el Reinfo. Sin embargo, existirían actualmente proyectos de ley de las bancadas de Podemos y Perú Libre que buscarían extender el plazo”, sostuvo una comunicación de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), donde se advierte además que “el Reinfo ha sido mal utilizado por una minería ilegal que le está haciendo mucho daño al país. Quienes promuevan su extensión se convertirán en cómplices de esta actividad criminal. Lo que se tiene que apoyar es que el Ejecutivo presente cuanto antes su proyecto de Ley MAPE, y que su debate y posterior aprobación se inicien prontamente en el Congreso”.

Cabe señalar que, paralelamente a la ampliación del Reinfo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido una norma que aprueba nuevas rutas fiscales para el control y fiscalización del traslado de insumos químicos, maquinarias, equipos y bienes fiscalizados que pueden ser utilizados en la minería ilegal. En el caso del sur se incluye a los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno, y las rutas fiscales son: Atico-Quilca-Ilo y Tacna.