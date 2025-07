Desde que comenzó el proceso de formalización minera con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 83% de los inscritos están en situación de suspendidos, el 92% de los que están en proceso de formalización carecen de la titularidad de las concesiones que explotan y un 64% trabaja en denuncios de terceros.

Los gobiernos regionales no han podido resolver dos puntos fundamentales para que los mineros alcancen la formalización: la exhibición de los contratos de alquiler de las concesiones de terceros y, los Instrumentos de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

REGIÓN AREQUIPA

Esto se evidencia en cifras, que en el caso de Arequipa, incluyen a 16,255 mineros inscritos, pero únicamente 1,800 han terminado el proceso, según información oficial de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM). Durante el 2024, se formalizaron 220 mineros, una de las cifras más altas a nivel nacional, aunque lejos de la meta regional de mil, que debería ser anualmente.

Del total de inscritos, solo 4,000 iniciaron trámites de formalización. El resto permanece en calidad de suspendidos por no haber presentado ningún documento. “Solamente, alrededor de 4,000 Reinfos empezaron a hacer sus trámites para poder formalizarse. Los 12,000 restantes nunca hicieron nada”, declaró el gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco.

Según el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, los mineros suspendidos que no hayan presentado al menos un requisito entre junio de 2024 y junio de 2025 serán excluidos del proceso de formalización. Las provincias con mayor número de casos de suspendidos son Caravelí, Camaná y Condesuyos.

Caravelí concentra la mayor cantidad de inscritos en el Reinfo, con 6,893 registros, seguido por Condesuyos (3,326) y Camaná (3,107). Estas zonas rurales, con alta actividad minera, enfrentan los mayores riesgos de exclusión si no presentan su documentación a tiempo.

PROCESO

El proceso de formalización requiere como primer paso la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM), a cargo de la Gerencia Regional Ambiental (GRAM).

Uno de los principales cuellos de botella es la calidad de los expedientes. “Muchas veces el usuario no presenta completo. Se le hace observación, y eso se demora. Pero si todo estuviera completo, desde que llega el IGAFOM, en un par de meses ya debería estar formalizado”, señaló Taco.

La GREM también enfrenta limitaciones logísticas. Actualmente, tiene 395 minas por fiscalizar, pero no cuenta con recursos suficientes. “Salir al campo significa que necesitamos presupuesto logístico, camionetas, personal. Todavía no lo hemos calculado porque no sabemos cuál va a ser el encargo que nos dará el ministerio”, dijo.

El presupuesto asignado para la formalización minera en Arequipa es de S/ 200 mil, compartido entre la GREM y la GRAM. Según Taco, estos fondos “solo alcanzan hasta julio y agosto”, y aún no se ha definido si el Ministerio de Energía y Minas transferirá más recursos para el segundo semestre.

ALTERNATIVA

Para solucionar este problema, el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado medidas concretas, como la publicación de una Resolución Ministerial que permitirá al MINEM intervenir como mediador entre los titulares de las concesiones y los trabajadores para que puedan llegar al contrato de explotación, que debe dejar establecido que la responsabilidad de las acciones corresponde al titular de la operación.

Para el caso del IGAFOM, la asesoría del MINEM estará dirigida a la elaboración de los expedientes con el compromiso de los mineros.

Sin embargo, la solución definitiva a la informalidad la deberá dar la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), pero hasta ahora, la propuesta ha sido duramente criticada por quienes aseguran que, como está concebida, es una copia del Reinfo, sin considerar la protección de áreas protegidas y las nuevas concesiones, entre otras observaciones. La citada norma está en manos del Congreso de la República.