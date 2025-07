El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, aseguró que el Ejecutivo no dará más prórrogas para la formalización minera porque este 31 de diciembre concluirá definitivamente.

Fue al comentar la norma que prolonga hasta este fin de año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha generado controversias porque se presume que en diciembre, cuando el ambiente electoral esté más movido, el Gobierno se verá obligado a dar otra prórroga.

Montero, en entrevista con RPP, dijo que el Reinfo debe ser reemplazado por la Ley MAPE (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), cuyo debate quedó con un pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

En ese sentido, indicó que la demora en aprobar la Ley MAPE es responsabilidad del Congreso y no del Ejecutivo. “La dación de una ley no es responsabilidad del Ejecutivo, sino del Legislativo”, aclarando que no hay una responsabilidad compartida.

Condiciones. Sobre el Reinfo, Montero señaló que se han puesto condiciones para continuar con el proceso de formalización.

Una es que el registro esté vigente o si está en condición de suspendido, no debe ser por más de un año.

Agregó que si el registro está suspendido por más de un año quedará excluido del proceso de formalización. “Al estar excluido del registro evidentemente no puede realizar la actividad”, indicó.

“Lo que buscamos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y en el Ejecutivo en general es que la mayor cantidad posible de titulares de registros puedan formalizarse finalmente hasta el 31 de diciembre del 2025, cuando concluye el proceso de formalización”, anotó.