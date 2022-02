La mañana de este 8 de febrero se dio a conocer a las películas nominadas a los premios Oscar 2022. Destacan grandes títulos, entre ellos, “Spider-Man: No Way Home”, cinta protagonizada por Tom Holland que pese a su arrasador éxito en la taquilla internacional solo alcanzó una nominación a los premios de la Academia.

La cinta protagonizada por Tom Holland, y que marca el esperado Spiderverse con Tobey Maguire y Andrew Garfield, fue nominada en la categoría Mejores efectos visuales, donde competirá con otro título de Marvel: “Shang Chi: La leyenda de los 10 anillos”.

De esta manera, el trabajo de VFX llevado a cabo por la cinta de Marvel Studios y Sony Pictures ha sido recompensado. Junto a estos filmes de superhéroes, también competirán en la categoría películas como: “Dune”, “Free Guy” y “No Time To Die”.

Con esta nominación, Marvel vuelve a hacer historia luego que en 2019 “Black Panther” rompiera esquemas y se convirtiera en la primera película de superhéroes en ser reconocida por la Academia en múltiples categorías. Al año siguiente, “Avengers: Endgame” repitió el hito, pero no obtuvo la estatuilla.

Cabe señalar que Andrew Garfield también fue nominado a los Oscar 2022, pero no por “Spider-Man: No Way Home”, sino por su papel en “Tick, Tick... Bomm!”. El actor está nominado en la categoría Mejor actor y competirá con Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith y Denzel Washington.

