Con la llegada de la COVID-19 al Perú y al mundo, se tuvieron que cancelar las clases presenciales para dar paso a las virtuales. Cabe mencionar que muchos profesores han expresado su incomodidad, debido a que sus alumnos no atienden la clase y se distraen con la tecnología.

En redes sociales se ha viralizado la discusión de unos alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) con su profesor, ya que él los llamó la “generación de cristal”.

La discusión comenzó debido a que un alumno le pidió al profesor que cambie de estrategia para dar la clase, pues no entendía. Ante la petición, el educador respondió lo siguiente: “¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio” .

Luego continuó con: “¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”.