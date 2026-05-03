El Día de la Madre en Perú, que se celebra cada segundo domingo de mayo, es una de las fechas comerciales y familiares más importantes del año. Durante esta jornada, miles de familias buscan el regalo ideal para homenajear a mamá con un detalle significativo.

Las opciones de obsequios varían según el presupuesto y las preferencias personales, desde regalos tradicionales hasta experiencias especiales que buscan crear momentos memorables.

Regalos clásicos que siguen siendo los más elegidos

Algunos regalos tradicionales se mantienen como los más populares entre los peruanos debido a su practicidad y significado emocional.

Entre los más elegidos destacan:

Flores naturales: Rosas, girasoles o arreglos mixtos siguen siendo una opción simbólica y elegante.

Rosas, girasoles o arreglos mixtos siguen siendo una opción simbólica y elegante. Perfumes: Es uno de los regalos más comprados en campañas comerciales por el Día de la Madre.

Es uno de los regalos más comprados en campañas comerciales por el Día de la Madre. Chocolates o dulces: Ideales para acompañar otros detalles.

Ideales para acompañar otros detalles. Ropa o accesorios: Blusas, chalinas, carteras o joyería sencilla son alternativas frecuentes.

Estos regalos suelen encontrarse en centros comerciales, mercados y tiendas especializadas que lanzan promociones especiales en estas fechas.

Ideas de regalos útiles para el hogar

Otra tendencia creciente es elegir regalos funcionales que puedan utilizarse diariamente en casa.

Entre las alternativas más buscadas están:

Electrodomésticos pequeños: Licuadoras, hervidores eléctricos o cafeteras.

Licuadoras, hervidores eléctricos o cafeteras. Utensilios de cocina: Ollas, sartenes o sets de cocina.

Ollas, sartenes o sets de cocina. Artículos decorativos: Cuadros, plantas ornamentales o lámparas.

Cuadros, plantas ornamentales o lámparas. Ropa de cama: Sábanas, frazadas o edredones.

Estos productos suelen formar parte de campañas comerciales en supermercados y tiendas por departamento durante la temporada.

Regalos económicos que también pueden ser especiales

No es necesario gastar grandes cantidades para sorprender a mamá. Existen opciones accesibles que mantienen un alto valor emocional.

Algunas ideas incluyen:

Cartas o tarjetas hechas a mano

Desayuno sorpresa en casa

Álbum de fotos familiar

Manualidades personalizadas

Estas alternativas suelen ser valoradas por su significado personal y dedicación.

Experiencias y detalles personalizados, una tendencia en crecimiento

En los últimos años, los regalos basados en experiencias han ganado popularidad, especialmente en zonas urbanas.

Entre las opciones destacan:

Almuerzos familiares en restaurantes

Días de spa o masajes relajantes

Sesiones fotográficas familiares

Viajes cortos o paseos recreativos

Estas alternativas buscan generar recuerdos memorables más allá de un objeto físico.

Opciones de experiencias gastronómicas para celebrar fuera de casa

Para quienes buscan regalar un momento especial, los restaurantes y hoteles en Lima ofrecen alternativas diseñadas para compartir en familia.

El Hilton Garden Inn Lima Miraflores ha preparado distintas experiencias durante mayo. Entre ellas destaca un Tea Time con bocaditos dulces y salados, disponible en horarios de tarde, así como desayunos buffet y un almuerzo especial el mismo Día de la Madre con platos criollos, postres y música en vivo.

Estas opciones permiten regalar tiempo de calidad, evitando la preparación en casa y apostando por una experiencia completa.

Regalos de cuidado personal: skincare como opción práctica

El cuidado del rostro se ha convertido en una alternativa funcional y cada vez más popular como regalo.

La marca peruana K’allma propone productos orientados a rutinas simples de limpieza e hidratación. Entre ellos destacan sérums con ácido hialurónico, cremas hidratantes, contornos de ojos y aguas micelares, pensados para uso diario.

Este tipo de obsequio combina utilidad con bienestar, especialmente para madres interesadas en el autocuidado.

Detalles para mamás cafeteras: regalos pequeños con valor simbólico

Otra alternativa accesible es optar por kits o productos relacionados con el consumo diario, como café o infusiones.

El restaurante Amarena ofrece opciones como café de origen cusqueño, blends especiales, granola artesanal y velas aromáticas, pensadas como detalles que promueven momentos de pausa y relajación.

Estos regalos son ideales para presupuestos moderados y tienen un enfoque más personalizado.