Las redes sociales no solo se han convertido en espacios de entretenimiento y comunicación, sino también en plataformas para adquirir conocimientos y desarrollar nuevas habilidades.

Según el informe Digital 2025 Global Overview Report, el 54% de los usuarios de internet entre 16 y 64 años utiliza estas plataformas para buscar información y aprender nuevas competencias.

En este contexto, aplicaciones como TikTok, Instagram y YouTube están transformando la forma en que millones de personas aprenden idiomas, especialmente inglés.

Una exposición constante al idioma

Especialistas del Británico destacan que una de las principales ventajas de las redes sociales es la exposición diaria al idioma.

Seguir cuentas en inglés relacionadas con temas de interés personal permite familiarizarse de manera natural con nuevo vocabulario, expresiones cotidianas y diferentes acentos sin necesidad de destinar largas horas exclusivas al estudio.

Esta interacción frecuente contribuye a incorporar el idioma dentro de las actividades habituales de los usuarios.

Contenido actualizado y lenguaje real

A diferencia de algunos materiales tradicionales, los contenidos publicados en redes sociales suelen reflejar situaciones reales y el lenguaje utilizado en contextos actuales.

Esto facilita el aprendizaje de expresiones coloquiales, tendencias culturales y nuevas formas de comunicación que evolucionan constantemente en entornos digitales.

Los especialistas señalan que este aprendizaje contextual ayuda a comprender mejor cómo se utiliza el idioma fuera de los espacios académicos.

Mejora de la comprensión auditiva

Las plataformas digitales también ofrecen múltiples oportunidades para fortalecer la capacidad de escucha.

Videos cortos, entrevistas, transmisiones en vivo y podcasts permiten a los estudiantes enfrentarse a distintos ritmos de habla, pronunciaciones y contextos comunicativos.

La exposición a diversas variantes del inglés favorece una comprensión más amplia y prepara a los usuarios para situaciones reales de comunicación.

Comunidades globales para practicar el idioma

Otro de los beneficios identificados es la posibilidad de interactuar con personas de diferentes países.

Las redes sociales facilitan la participación en grupos, foros, comentarios y comunidades internacionales donde los usuarios pueden comunicarse en inglés de manera espontánea.

Estas experiencias ayudan a desarrollar confianza y fluidez, especialmente entre quienes buscan utilizar el idioma en contextos cotidianos.

La importancia de complementar con una formación estructurada

Aunque las plataformas digitales ofrecen herramientas valiosas para reforzar el aprendizaje, los especialistas recomiendan utilizarlas como complemento y no como sustituto de procesos educativos formales.

“El uso responsable de las redes sociales en el aprendizaje de inglés incrementa de manera gradual la motivación y el compromiso del alumno, así como un aprendizaje autónomo y autorregulado. Por otro lado, recibir retroalimentación inmediata fortalece las áreas de manera oportuna y permite identificar otras que deben mejorarse”, señaló Gina Garcia Salinas, jefa de Estudios del Británico.

La especialista enfatizó que los avances sostenidos requieren combinar estas herramientas con una formación estructurada que permita consolidar las competencias lingüísticas.

Una tendencia que seguirá creciendo

En un escenario donde el aprendizaje ocurre cada vez más dentro de espacios digitales, las redes sociales continúan posicionándose como recursos complementarios para el desarrollo de habilidades lingüísticas.

Su uso estratégico puede facilitar una mayor exposición al inglés y contribuir a incorporar el idioma de manera más natural en la rutina diaria de estudiantes y profesionales.

Datos clave

El 54% de los usuarios de internet utiliza plataformas digitales para aprender nuevas habilidades, según el Digital 2025 Global Overview Report.

TikTok, Instagram y YouTube son algunas de las plataformas más utilizadas para reforzar el aprendizaje de idiomas.

Las redes sociales permiten una exposición constante al inglés.

Facilitan el aprendizaje de expresiones actuales y contextos reales de comunicación.

Ayudan a fortalecer la comprensión auditiva mediante videos, podcasts y transmisiones en vivo.

Los especialistas recomiendan complementarlas con una formación estructurada.