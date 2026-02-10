Con el inicio del año escolar cada vez más cerca, miles de familias en Lima y regiones reorganizan su presupuesto para cubrir gastos en útiles, uniformes y materiales educativos. Aunque esta etapa suele representar una fuerte presión económica, también puede convertirse en una oportunidad para comprar con mayor criterio y ahorrar.

En ese contexto, Supermercados Metro comparte cinco consejos útiles para aprovechar la campaña escolar 2026 y optimizar el presupuesto familiar.

1. Planifica antes de comprar

Evitar las compras de último momento permite comparar precios y elegir mejor. Revisar con anticipación la lista de útiles, verificar qué artículos aún están en buen estado y fijar un presupuesto ayuda a organizar las compras y a reducir gastos innecesarios.

Además, comprar con tiempo disminuye el riesgo de no encontrar productos específicos o pagar precios más elevados por la alta demanda.

2. Elige productos duraderos

Optar por útiles escolares resistentes y uniformes de buena calidad puede implicar un mayor desembolso inicial, pero resulta más conveniente a lo largo del año. Mochilas, cuadernos y prendas duraderas reducen la necesidad de reposiciones y evitan gastos adicionales en el mediano plazo.

3. Aprovecha las promociones de forma inteligente

La campaña escolar ofrece múltiples promociones que pueden significar un ahorro importante si se aprovechan de manera informada. En ese marco, Metro lanzó la promoción Raspa y Gana Escolar 2026, que permite acceder a premios como laptops, listas de útiles y hasta la mensualidad del colegio por todo un año.

Para participar, se debe realizar compras desde S/ 50 en marcas auspiciadoras, con lo que se obtiene un raspa y gana. Además, por cada S/ 10 en productos de la categoría escolar, se recibe una opción adicional. La promoción estará vigente hasta el 11 de marzo de 2026 en todas las tiendas Metro del país.

4. Revisa y reutiliza lo que ya tienes

Antes de comprar todo nuevamente, es recomendable revisar mochilas, cartucheras, uniformes y otros artículos del año anterior. Muchos pueden reutilizarse con una limpieza o pequeños arreglos, lo que permite reducir gastos y fomentar un consumo más responsable.

5. Coordina intercambios con otros padres

El diálogo con otros padres de familia puede abrir la posibilidad de intercambiar o adquirir a menor costo libros, uniformes o materiales escolares en buen estado. Esta práctica no solo ayuda a ahorrar, sino que también fortalece la colaboración dentro de la comunidad educativa.