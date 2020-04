El pleno del Congreso sesiona el viernes 3 de abril para debatir el retiro del fondo de la AFP y el control concurrente, entre otras iniciativas legislativas. Esto a raíz de la coyuntura que vive país tras la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 en el país. La sesión será pública y transmitida por el canal del Congreso de la República y sus demás plataformas de comunicación.

Los proyectos de ley 4883, 4893 y otros, forman parte de la agenda, las mismas que prevén medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el 2020, como el retiro de hasta el 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

El pasado miércoles, la Junta de Portavoces presentó un texto sustitutorio de consenso sobre el proyecto de ley que plantea la libre disponibilidad del 25% del fondo acumulado en las AFP, estableciendo un tope máximo de 12,900 soles.

Por otro lado, el Gobierno de Martín Vizcarra, en el marco de apoyar y dar liquidez a las familias afectadas por estado de emergencia nacional el Gobierno ha autorizado, entre otras medidas, la liberación de S/ 2,000 de los fondos de los AFP para quienes no realizan aportes desde hace 6 meses.

Pero, ¿qué es lo que se debate en el Congreso de la República? A continuación, te contamos las claves del proyecto para despejar todas dudas.

TODO LO QUE DEBES SABER DEL RETIRO DEL 25% DE LA AFP

Uno de los puntos principales es que el proyecto plantea que será un retiro extraordinario y facultativo de los aportes al fondo privado de pensiones.

Asimismo, se podrá retirar hasta el 25 % del fondo siempre y cuando no supere el equivalente a tres unidades impositivas tributarias UIT (12,900 soles) y se establece como monto mínimo de retiro una UIT (4,300 soles).

En cuanto a la entrega de los fondos, se efectuará en dos partes: 50% en 10 días calendario después de presentada la solicitud y el otro 50% en 30 días calendario después del primer desembolso.

Si el afiliado tiene menos de una UIT de aportes acumulados, el retiro será del 100% y en una sola oportunidad.

La solicitud a la AFP para acceder al retiro podrá ser de manera remota o presencial.

Para acogerse al beneficio, el afiliado deberá solicitarlo en un plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Cabe mencionar que el proyecto inicial planteaba el retiro del 25% de la AFP sin topes mínimos ni máximos, en un plazo de 10 días de presentada la solicitud.

FOTO | Panorama del sistema privado de pensiones en Perú en medio de crisis de Covid-19. (Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles)

¿EL RETIRO DEL 25% AFECTA A LAS AFP?

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que el retiro del 25% de los fondos previsionales no afectan a las AFP si no a los afiliados, toda vez que la rentabilidad negativa podría ser mayor por la desvalorización de los activos si se ven en la necesidad de vender valores.

“La medida como tal no afecta en las AFP porque la mayoría de los afiliados que retirarían el 25% serían trabajadores que no están laborando y, por ende, no le pagaban a las AFP por invertir su dinero acumulado”, manifestó en una entrevista con RPP.

“Al final se le está aliviando la carga a las AFP porque manejarán un monto menor y a la vez se liberarán de las personas que no les pagaban por no estar trabajando”, agregó.

Asimismo, subrayó que el retiro del 25% solo afectará los fondos de los afiliados. “Saldrán varias personas a ofertar activos en un momento de crisis cuando la demanda es poca. Esto impactará fuertemente en el valor de los mismos”, apuntó el jefe de la autoridad monetaria.

