Prime Video lanzó el adelanto oficial de Enfrentados: Marfil, la primera película de la bilogía inspirada en las novelas Marfil y Ébano, de la escritora Mercedes Ron.

La plataforma confirmó que la producción se estrenará en exclusiva el 9 de septiembre de 2026 y estará disponible para los suscriptores en más de 240 países y territorios.

La película está protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, quienes encabezan el reparto de este thriller romántico que adapta una de las sagas más populares de la autora española.

Una historia de romance, misterio y peligro

La trama sigue a Marfil Cortés, hija de un poderoso empresario español que reside en Nueva York. Su vida cambia de manera inesperada tras ser secuestrada y posteriormente liberada sin una explicación aparente.

Ante las amenazas que enfrenta su familia, su padre contrata a Sebastián Moore como guardaespaldas. Aunque ambos mantienen una relación marcada inicialmente por sus diferencias, la convivencia da paso a una atracción que se desarrolla mientras intentan descubrir quién está detrás de los ataques.

Al regresar a España, la pareja deberá enfrentarse a un entorno donde las amenazas aumentan y las apariencias resultan engañosas.

Reparto y equipo de producción

Además de Ester Expósito y Hugo Diego García, el elenco está integrado por Eric Masip, Pablo Molinero, Zoe Bonafonte, Lluís Homar y Joaquín Ferreira.

La producción está a cargo de Pokeepsie Films (Banijay Iberia), con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores. La dirección corre por cuenta de Óscar Pedraza, mientras que el guion fue escrito por Sofía Cuenca.

La tercera adaptación de Mercedes Ron en Prime Video

Con Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano, Prime Video amplía su colaboración con la escritora Mercedes Ron, tras llevar a la pantalla la trilogía Culpables y la novela Dímelo bajito.

La plataforma informó que ambas películas forman parte de esta nueva etapa de adaptaciones de las obras de la autora.

Disponibilidad

La película estará disponible desde el 9 de septiembre de 2026 para los usuarios de Prime Video.

Los suscriptores podrán verla en Smart TV, dispositivos móviles y tablets, además de descargar el contenido para reproducirlo sin conexión. En Perú, el servicio tiene un costo referencial de S/ 25.90 mensuales, según informó la plataforma.