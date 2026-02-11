A pocos días del 14 de febrero, las florerías del país registran uno de sus picos comerciales más importantes del año. En esta campaña, las rosas rojas concentran alrededor del 60% de la demanda, según datos de Florelima Atelier.

Este clásico símbolo del amor continúa liderando las preferencias de los peruanos, seguido por los tulipanes. También se observa mayor interés por rosas rosadas, girasoles y arreglos mixtos en tonos pastel y tierra.

¿Cuánto gastan los peruanos?

El ticket promedio en Lima oscila entre S/ 80 y S/ 150, dependiendo del tipo de flor, cantidad y diseño del arreglo.

Sin embargo, existe un segmento que apuesta por propuestas más elaboradas, con inversiones que pueden llegar a S/ 250 y hasta S/ 500 en arreglos premium que incluyen flores especiales, empaques diferenciados y complementos adicionales.

“San Valentín representa una de las fechas más importantes para el sector. Las rosas siguen siendo protagonistas, pero vemos un crecimiento en arreglos personalizados”, explicó Grabiela Lobatón, CEO de la firma.

Crece la compra online

El canal digital mantiene un rol clave durante esta temporada. Cada vez más clientes programan sus pedidos con anticipación para asegurar la entrega el mismo 14 de febrero, especialmente en distritos de alta demanda donde la logística es determinante.

Tras tres años operando exclusivamente online, Florelima Atelier inauguró recientemente su primera tienda física en Surquillo, apostando por una experiencia híbrida que combine asesoría presencial y venta digital.

Tendencia: sorprender más allá del clásico

El consumidor peruano muestra una inclinación creciente por propuestas personalizadas que transmitan un mensaje específico, más allá del detalle tradicional.

Las florerías proyectan un incremento significativo en ventas respecto a un mes regular, impulsado tanto por compras anticipadas como por adquisiciones de último momento.