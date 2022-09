La D23 Expo 2022 sigue adelantando lo nuevo que vendrá para Marvel Studios en los próximos años. Una de las revelaciones más llamativas ha sido el regreso de Samuel L. Jackson como ‘Nick Fury’ en el tráiler de “Secret Invasion”.

En esta ficción escrita y producida por Kyle Bradstreet, ‘Fury’ regresa a la Tierra y se une a ‘Talos’ (Ben Mendelsohn) para combatir la invasión Skrull, raza alienígena que fue introducida al Universo Cinematográfico de Marvel en Capitana Marvel (2019).

Además, en ese mismo año, el ex líder de SHIELD también formó parte de “Spider-Man: Far From Home”; sin embargo, las escenas post créditos revelaron que no se trataba de ‘Fury’, sino de ‘Talos’.

En esta nueva producción de Marvel Studios, María Hill se comunica nuevamente con Nick para pedirle su ayuda ante la amenaza Skrull. Si bien intentará acabar con la situación por si mismo, Hill no opina igual.

“Como decía Kevin (Feige), este es un espectáculo más oscuro. Va a ser un thriller apasionante. Nunca vas a saber quiénes son las personas: si son Skrull o son humanos”, detalló la actriz Cobie Smulders durante la presentación oficial, según declaraciones recogidas por Variety.

La serie “Secret Invasion” marca distancia de las recientes producciones que Marvel ha presentado en Disney+. Esta producción debutará en 2023 y formará parte de la Fase 5 del UCM.

