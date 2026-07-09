La película peruana “Separada pero nunca sola”, dirigida por Ani Alva Helfer, presentó oficialmente su primer tráiler y confirmó su estreno en las salas de cine del país para el próximo 3 de septiembre de 2026.

La producción apuesta por una comedia romántica que mezcla situaciones humorísticas, amistad, romance y escenarios naturales de la Amazonía peruana.

El elenco principal está integrado por Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca.

Una historia de segundas oportunidades

La trama gira en torno a Isabel, una mujer recientemente separada que trabaja en un hotel ubicado en plena selva peruana.

Su rutina cambia cuando conoce a un carismático médico, mientras intenta reconstruir su vida junto a Zaida, su mejor amiga y cómplice.

Sin embargo, la inesperada aparición de su exesposo, decidido a recuperarla, desencadena una serie de enredos. Para evitar volver con él, Isabel idea un plan: fingir una nueva relación sentimental, una decisión que terminará poniendo a prueba sus sentimientos.

La historia aborda el valor de la amistad, las nuevas oportunidades y el proceso de reencontrarse consigo mismo después de una separación.

La Amazonía peruana como escenario principal

Uno de los principales atractivos de la película es su apuesta por mostrar algunos de los paisajes más representativos de la región San Martín.

Las grabaciones se realizaron en lugares como:

Laguna Azul de Sauce.

Cataratas de Ahuashiyacu.

Baños termales.

Otros escenarios naturales de la región.

Además, la producción incorporó actores y actrices locales seleccionados mediante un casting realizado en Tarapoto, que reunió a más de 3,000 participantes, con el objetivo de integrar talento regional a la historia.

Una de las apuestas del cine peruano para 2026

Con una duración de 84 minutos, “Separada pero nunca sola” busca posicionarse entre las principales comedias nacionales del año, combinando entretenimiento con una puesta en valor de los paisajes turísticos de la Amazonía peruana.

La producción está a cargo de Dorian Fernández y Chichi Fernández.

Datos clave

Película: Separada pero nunca sola .

. Género: Comedia romántica.

Comedia romántica. Estreno: 3 de septiembre de 2026.

3 de septiembre de 2026. Directora: Ani Alva Helfer.

Ani Alva Helfer. Protagonistas: Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca.

Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca. Duración: 84 minutos.

84 minutos. Locaciones: Región San Martín (Laguna Azul de Sauce, cataratas de Ahuashiyacu y otros escenarios).

Región San Martín (Laguna Azul de Sauce, cataratas de Ahuashiyacu y otros escenarios). Producción: Dorian Fernández y Chichi Fernández.