​Susan Ochoa: escucha aquí 'Ya no más', la canción con la que ganó Viña del Mar 2019 (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante peruana Susan Ochoa ha logrado ganar el festival chileno de Viña del Mar 2019 llevándose dos gaviotas: una por la Mejor Intérprete y la segunda por la Mejor Canción gracias al tema 'Ya no más'.

'Ya no más' es la canción que interpretó la chiclayana en Viña del Mar 2019 con la que ganó el festival. El tema musical ha sido compuesto por los reconocidos Eva Ayllón, Pelo D'Ambrosio y Jesús 'El Viejo' Rodríguez.

LETRA DE 'YA NO MÁS'

Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel

de tu amor, en mi ser de tu dolor...

veo mis cicatrices y me lleno de rencor

por tu amor, en mi ser, por mi dolor.

.

El jardín que me ofreciste solo dio espinas nada más,

ese cuento de hadas solo fue terror.

.

Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí,

es hora de sanar estas heridas lejos de ti

y tú no volverás a herir mi piel nunca más

porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más.

El jardín que me ofreciste solo dio espinas nada más,

ese cuento de hadas solo fue terror.

.

Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí,

es hora de sanar estas heridas lejos de ti

y tú no volverás a herir mi piel nunca más

porque yo ya no estaré, no me encontrarás...

y tú no volverás a herir mi piel nunca más

porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más.