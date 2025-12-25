El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió una lista de nombres vinculados a la Navidad que llamó la atención en redes sociales.

Entre ellos figuraban denominaciones poco comunes como ‘Pavo’, ‘Merry Christmas’, ‘Elfo’ o ‘Duende’, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

En ese contexto, RPP informó sobre el caso de Papanoel Bonilla, un taxista que no aparece en el listado difundido, pero cuyo nombre registrado en su documento de identidad suele llamar la atención cuando realiza cobros mediante aplicaciones digitales.

Bonilla relató que durante su infancia pensó que su nombre era Noel y que recién al tramitar su DNI descubrió esta denominación.

“Yo me entero recién (cuando) sale con mi DNI con ‘Papanoel’ ”, declaró, y explicó que el origen estaría en una confusión al momento de registrar su nacimiento en provincia.

El conductor señaló que acudió a una sede del Reniec para solicitar el cambio de nombre, pero le indicaron que debía iniciar un proceso judicial que no ha podido asumir.