Una usuaria de TikTok ha causado sorpresa entre sus seguidores al revelar que su familia encontró una habitación secreta en la parte trasera del armario de su apartamento.

Sasha Jones, identificada como Slimmothy, compartió detalles de la inquietante historia luego de que una internauta publicara la siguiente pregunta en la mencionada red social: “¿Hay alguna parte de tu casa que tú nunca supiste que existía?”.

En una serie de videos, que desde entonces ha sido vista más de 3 millones de veces, la tiktoker explicó que, cuando era una niña, su familia vivió en el mismo apartamento durante 10 años, donde sufrió ataques de parálisis del sueño, temblores nocturnos y sonambulismo.

Sasha dijo que hubo un tiempo en que su familia se fue de viaje a Los Ángeles. Cuando regresó a casa, su madre le dijo abruptamente que se mudarían en dos semanas.

“Alguien ha estado viviendo en el ático”

Después de que finalmente se mudaron, la mujer reveló el motivo por el que abandonaron su anterior vivienda: “Así que mi mamá me sentó y me hizo saber que, ‘Oye, en realidad hay un ático en nuestro armario del que no sabíamos y que no estaba en el contrato de arrendamiento’”, reveló la tiktoker.

Su madre continuó diciendo que, en un momento, alguien aparentemente había estado viviendo en el ático, al que solo se podía acceder moviendo un pequeño cuadrado en el techo del vestidor del apartamento.

“Ella dijo: ‘Es muy pesado, pero alguien lo abrió desde arriba y lo movió hacia un lado’”, recordó Sasha. “‘Es casi imposible abrir desde adentro, pero cuando envié a tu hermano allí, vio una cama, una cómoda, sábanas y un par de zapatos’. Y ella dijo que todo estaba cubierto de polvo y que había un par de huellas en mi habitación y de regreso a la cama”.

El relato de Jones, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los internautas: “No estoy sentado en mi apartamento con miedo ahora”; “Esta historia es legítimamente aterradora”; “No debería estar viendo esto de noche”.

En un tercer video, la tiktoker señaló que ella y su familia no volvieron al apartamento, y que aún no conocen todos los detalles de la habitación oculta en el lugar. Por otra parte, dijo que, tras abandonar el lugar, su parálisis del sueño y sonambulismo cesó.