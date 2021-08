En algunos hogares es el electrodoméstico que se usa a diario para eliminar las arrugas de la ropa, pero cuando ocurren accidentes y se queda conectada más tiempo de lo debido, la base de la plancha puede presentar quemaduras o manchas que, a la larga, dañan las prendas. Para que el planchado no se vuelva un dolor de cabeza, hay trucos caseros que prometen dejarla como nueva.

Trucos para la plancha quemada

Vinagre

Este producto es un gran aliado de la limpieza en el hogar y se usa para eliminar una gran lista de problemas caseros.

Calentar un poco de vinagre blanco y aplicarlo con una esponja sobre la base de la plancha.

Con una pequeña escobilla o cepillo de dientes viejo limpiar los orificios del aparato.

Si las manchas no salen, mezclar vinagre con dos o tres cucharaditas de sal o bicarbonato y repetir el procedimiento.

Sal gruesa

Coloca un puñado de sal gruesa en un paño seco y pasa la plancha caliente hacia adelante y hacia atrás hasta que las manchas se quiten.

Una vez fría la plancha, limpia la base con un paño húmedo.

Limón

Este alimento conocido por sus propiedades limpiadoras y desinfectantes también es de gran ayuda en este caso.

Mezclar zumo de limón con una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Aplicar la preparación sobre la mancha y dejar actuar durante cinco minutos.

Pasado el tiempo retirarlo con un paño limpio.

Paracetamol

Con este conocido medicamento se prepara un remedio casero que promete recuperar una plancha con manchas negras. El consejo llega desde ‘Ok Diario’.

Conectar la plancha y esperar que caliente bien.

Cuando haya alcanzado una alta temperatura, desconectarla y pasar una pastilla de paracetamol por toda la base con mucho cuidado, es mejor usar una pinza para no quemarse los dedos.

La pastilla se derretirá con el calor y ayudará a levantar las manchas pegadas.

Luego de unos minutos y cuando ya esté totalmente fría o tibia, limpiar la base de la plancha con un paño mojado en agua y vinagre.

Luego de aplicar estos trucos caseros es recomendable que pruebes planchando una prenda que no uses mucho para asegurarte que la plancha quedó totalmente limpia y no seguirá ensuciando.