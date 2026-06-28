El incremento del trabajo remoto, los estudios virtuales y otras actividades realizadas desde casa ha transformado la manera en que las personas utilizan sus viviendas. En ese contexto, especialistas en arquitectura y diseño destacan la importancia de adaptar los espacios para favorecer la comodidad, la productividad y el bienestar.

“Cuando pasamos más tiempo en casa, el diseño cobra un papel fundamental. Un espacio bien pensado, con buena iluminación, orden y mobiliario funcional no solo mejora la rutina, sino también el bienestar. Un hogar debe adaptarse a quienes lo habitan, haciéndoles la vida más cómoda y práctica”, señaló Pilar Saavedra, arquitecta y expositora de EXPODECO 2026.

Aprovechar la luz natural

Una de las principales recomendaciones es ubicar el área de trabajo o estudio cerca de una ventana para aprovechar la iluminación natural.

Además de hacer los espacios más agradables, esta medida ayuda a reducir la fatiga visual durante las jornadas prolongadas frente a computadoras u otros dispositivos electrónicos.

Mantener el orden sin recargar los ambientes

Los especialistas aconsejan reducir la saturación visual mediante técnicas de organización como el visual grouping, que consiste en agrupar objetos por categorías o funciones utilizando cajas, bandejas o módulos de almacenamiento.

Esta estrategia permite mantener despejadas las superficies y generar una sensación de mayor amplitud y orden.

Delimitar zonas para cada actividad

Aunque muchas viviendas cuentan con espacios reducidos, es posible diferenciar áreas destinadas al trabajo, descanso o entretenimiento mediante alfombras, estanterías, iluminación o cambios de color.

El arquitecto Eduardo Cabezas explica que no siempre son necesarias modificaciones estructurales.

“Hoy se pueden generar divisiones funcionales dentro de un mismo ambiente utilizando estanterías abiertas, paneles o mobiliario modular que ordena el espacio sin perder amplitud y flexibilidad”, indicó.

Apostar por muebles versátiles

Los expertos recomiendan incorporar mobiliario multifuncional que permita adaptar un mismo ambiente a distintas actividades.

Entre las opciones destacan escritorios plegables, mesas extensibles y muebles con almacenamiento integrado, soluciones que ayudan a optimizar el espacio disponible sin perder comodidad.

Incorporar plantas y materiales naturales

La vegetación también forma parte de las recomendaciones para mejorar la calidad de los espacios interiores.

“La vegetación en casa aporta bienestar y puede integrarse de distintas formas, como macetas colgantes, jardines verticales o terrazas. Lo importante es optar por especies resistentes y de bajo mantenimiento”, señaló Guiselle Polar, paisajista y expositora de EXPODECO 2026.

EXPODECO 2026 reunirá las nuevas tendencias del sector

Estas recomendaciones forman parte de las propuestas que serán presentadas durante EXPODECO 2026, evento especializado en arquitectura, diseño, decoración y paisajismo.

En su décima tercera edición, la feria reunirá a profesionales, empresas y público interesado en conocer las principales tendencias del sector, además de generar espacios para el intercambio de experiencias y oportunidades de negocio.