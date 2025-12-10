El tráiler de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, la nueva serie dramática del universo de Juego de Tronos, fue revelado este jueves durante CCXP Brasil, donde cientos de seguidores vieron por primera vez el avance acompañado de los protagonistas Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

La serie se estrenará el 18 de enero de 2026 y ya cuenta con una segunda temporada confirmada antes de su debut.

Una historia previa al mundo conocido de Westeros

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, la historia sigue a dos protagonistas improbables: el caballero joven y valiente Ser Duncan el Alto (Claffey) y su pequeño escudero Egg (Ansell).

La trama se desarrolla en una época en la que el linaje Targaryen aún mantiene el Trono de Hierro, mientras el recuerdo del último dragón sigue presente en los reinos. Grandes destinos, enemigos poderosos y aventuras peligrosas marcan el viaje de estos dos compañeros.

El equipo detrás de la nueva serie

La producción está escrita y desarrollada por George R.R. Martin junto con Ira Parker, y cuenta con producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.

La serie forma parte del universo televisivo expandido que se inspira en las obras de Martin, del cual también forman parte Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

Datos clave