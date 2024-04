En dos presentaciones, Británico se prepara para rendir homenaje a una de las bandas más icónicas de todos los tiempos: The Rolling Stones. Conmemorando más de seis décadas de la banda británica, se llevará a cabo un recorrido que incluirá clásicos como “Sympathy for the Devil”, “Paint it, Black” y “You can’t always get what you want”. Las presentaciones se darán el 18 y 25 de abril en las diferentes sedes del BRITÁNICO.

Programación:

“Start me up!: Tributo a The Rolling Stones”

Fecha, hora y lugar del evento:

Jueves 18, a las 7:30 p.m. en el BRITÁNICO de San Miguel (Av. La Marina 2554).

Jueves 25, a las 7:30 p.m. en el BRITÁNICO de Camacho (Av. Javier Prado Este 4661).

A cargo de: Los músicos Gerd Hemeryth, José Meneses y Walter Álvarez.

Dirigido a: Público en general.

Ingreso libre.

