La influencer Vanya Thais, una de las voceras en las manifestaciones a favor de Keiko Fujimori, generó polémica en redes sociales luego de que haya emitido un comentario sobre el papel de la mujer en la familia.

“El feminismo me da nauseas y siempre me va a dar nauseas, ni la primera ola me gusta. Yo creo en la sumisión cristiana de la mujer a su marido... Yo creo que el post-modernismo han hecho que las mujeres no puedan cumplir a cabalidad lo que más desearían que es ejercer la maternidad”, expresó.

Asimismo, la activista de la derecha peruana también dijo que la modernidad ha provocado que la mujer no cumpla con su deseo de ser madre.

“En verdad creo que la sociedad, el posmodernismo y la relativización de absolutamente todo ha hecho que la mujer ya no puedan cumplir a cabalidad lo que más a veces desearía, que es ejercer la maternidad porque se necesita de dos ingresos para mantener un hogar hoy en día, no basta con uno. La mayoría de hogares hoy en día cuentan con dos ingresos porque el coste de vida, en general, es demasiado caro. Así que es uno de los estragos del feminismo”, finalizó.

pic.twitter.com/CSl1BSqNpK — Derechistas Que No Aceptan Al Presidente Castillo (@AccidentalSutep) September 2, 2021

Los comentarios de Vanya Thais generó diversas opiniones en las redes sociales. Hubo un grupo que la apoyó y otro que cuestionó, calificando de “retrógrada” su opinión sobre la mujer.

