La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, dijo que la defensa de los derechos de la mujer no es parte de una ideología e indicó que su lucha es “por todas las mujeres que aún callan, pero cuya voz defendemos”.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora de Avanza País anunció que estaba en la marcha “Con la mujer peruana no te metas” en el Cercado de Lima.

Recordó, en esa línea, la lucha de diversas exparlamentarias como Arlette Contreras, Paloma Noceda y Mirtha Vásquez, así como de otras mujeres peruanas que han sufrido maltratos y violencia por parte de los hombres.

“Reitero, la defensa de los derechos de la mujer no es una bandera de una ideología. Nos une a todas. Esta lucha por la defensa de la mujer no es por mí [...] es por todas las mujeres que aún callan pero cuya voz defendemos las mujeres unidas”, escribió la legisladora.

1/5 REITERO, la defensa de los derechos de la mujer no es una bandera de una ideología. Nos une a tod@s. Esta lucha por la defensa de la mujer no es por mí: es por Arlette Contreras, @arlettecontrers una mujer guerrera y luchadora y, ex parlamentaria. pic.twitter.com/skdDJIduB7 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 2, 2021

El pasado martes, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Yanapay de 350 soles: cronograma de pagos para los cuatro grupos de beneficiarios