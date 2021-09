El congresista Jaime Quito (Perú Libre) descartó que haya sido testigo de cualquier tipo de agresión hacia su colega Patricia Chirinos (Avanza País) por parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Además, subrayó que rechaza cualquier tipo de violencia hacia la mujer.

“Le quiero aclarar que jamás para mí sería una broma [una acusación como la de Chirinos]. Sobre ese punto y ese tema, vuelvo a señalar que no puedo ser testigo de lo que no he escuchado, [en ese momento] he estado atareado en mis responsabilidades en lo que respecta las oficinas y la juramentación. En ese sentido, el tema está aclarado, no tergiversen mi planteamiento, lucharemos por los derechos de la mujer”, aseveró a la prensa.

“Este tema ya lo hemos aclarado, me han pretendido tergiversar, en el sentido de que yo lucho y respeto el derecho hacia a la mujer, condenamos la violencia hacia la mujer. Todas las instancias del Estado deben estar comprometidas en la lucha contra la violencia contra la mujer. En cuanto a lo que se ha señalado, yo ya planteé mi respuesta. Yo no me inmiscuyo ni meto en otras conversaciones, ese tema ha quedado esclarecido y zanjado”, agregó.

Jaime Quito sobre denuncia de Patricia Chirinos: “No puedo ser testigo de algo que no he escuchado”

Esta semana, Chirinos había detallado que el incidente con Bellido Ugarte ocurrió durante una conversación que tuvo con Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre) cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva. En aquel momento, Bellido todavía no asumía como jefe del Gabinete.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto), tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Guido Bellido niega denuncia

Al respecto, el actual jefe del Gabinete ha rechazado esta denuncia. “Creo que hay otro objetivo y malicia, porque yo he sido agredido por la misma señora en el mismo Congreso, ustedes y el Perú han escuchado”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Nosotros respetamos y las investigaciones y los testigos determinarán porque al final de cuentas estaba con varias personas y no tengo ningún problema”, agregó.

