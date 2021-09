La bancada de Renovación Popular expresó en un comunicado su “condena” a todo tipo de agresión y violencia contra la mujer por atentar contra sus derechos y “ponen de manifiesto el machismo aun imperante en nuestra sociedad”. Fue en alusión al caso de la parlamentaria Patricia Chirinos, quien denunció públicamente haber sido víctima de agresión verbal por parte del primer ministro y también legislador Guido Bellido.

“En el caso de la denuncia de agresiones verbales del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hacia la parlamentaria Patricia Chirinos, promoveremos desde el Parlamento una investigación objetiva y responsable en la Comisión de Ética con el único propósito de sancionar y erradicar este tipo de actitudes en los parlamentarios”, señala el pronunciamiento.

Además, expresan que este partido promueve el respeto hacia todas las personas sin distinción, como uno de los pilares de desarrollo para nuestra sociedad.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Uno de los testigos de este hecho fue el legislador Enrique Wong, quien ha dicho que solo dará a conocer su versión ante la Comisión de Ética cuando esta se instale en los próximos días.

