De enero a julio de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió 12,054 casos de violencia sexual, sin embargo, la duras cifras del Perú parecen no interesarle al premier Guido Bellido.

MIRA ESTO | Guido Bellido sustentará presupuesto 2022 ante el Congreso este jueves 2 de setiembre

De acuerdo con la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), el jefe del Gabinete le dijo: “Entonces, ahora solo falta que te violen”.

Y pese a que Bellido Ugarte lo niega, todo apunta a que los hechos ocurrieron.

RECUENTO

El 27 de agosto, durante el pedido de confianza del Gabinete Bellido, la congresista Chirinos dio luces de los hechos durante su intervención: “Un premier que discursea sobre la defensa de nuestro derecho, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta e incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen, ¡respeto señor Bellido!”.

Sin embargo, ayer, Chirinos, quien también es tercera vicepresidenta del Congreso, reveló detalles de lo ocurrido.

En diálogo con RPP, afirmó que durante el hecho estaban presentes Enrique Wong (Podemos), Jaime Quito (Perú Libre), José Jerí (Somos Perú) y otros más.

La circunstancia fueron las coordinaciones para el uso de las oficinas del Legislativo. Chirinos pidió que se le pueda otorgar el despacho de su padre, quien también fue parlamentario, pues “tenía muchos sentimientos hacia esa oficina”. “Qué te preocupas de eso, anda cásate”, le dijo el ahora premier.

La congresista le comentó que había sido soltera, casada, divorciada y ahora viuda.

“Entonces, ahora solo falta que te violen”, fue la respuesta que le dio Bellido.

Incluso, Chirinos reveló que le contó lo sucedido al presidente Pedro Castillo cuando este fue de visita al Congreso.

“Me pidió disculpas y me dijo ‘me voy a encargar’ y yo le respondí, lo disculpo a usted, pero a él no”, contó.

TESTIGOS

Al respecto, el oficialista Quito dijo no recordar los hechos: “Lo que veía es que estaban bromeando entre los congresistas ahí”.

Sin embargo, el parlamentario José Jerí aseguró que el hecho (agresión verbal) sí ocurrió y aunque no recordó las palabras con exactitud, las consideró desatinadas.

“No recuerdo con detalle cada palabra, pero sí me llamó la atención; la congresista aceleró la conversación que tenía para cortarlo”, dijo.

Agregó que “sí existió algún tipo de malestar con la congresista Chirinos”.

En diálogo con Correo, Jerí también recordó que vio la expresión (de Bellido) “como diciendo, creo que no debí haber dicho eso”.

Por su parte, Enrique Wong prefirió no contar detalles de lo sucedió y consideró que lo más conveniente es que la Comisión de Ética investigue los hechos que sucedieron.

“La mejor forma es que vaya (el caso) a Ética y haga una investigación transparente, real. Allí rendiré mi opinión”, aclaró.

RECHAZO

Entre tanto, la bancada Avanza País mostró su indignación y rechazo por la denuncia de Chirinos.

En un comunicado, reiteró su exhortación al presidente Castillo para separar al premier y a todos los ministros cuestionados: “Por estar inmersos en investigaciones (...) y que además demuestran su desprecio por la dignidad de las mujeres”.

A su vez, las congresistas mujeres de Acción Popular, Avanza País, APP, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú-Partido Morado firmaron un comunicado solidarizándose con Chirinos y exhortando a la Comisión de Ética “a no pasar por alto los hechos”.

De igual modo, la Asociación Civil Transparencia consideró grave la denuncia.

“Exhortamos al Congreso a investigar dichos hechos a la brevedad”, indicaron.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo precisó que urge una investigación célere.

La institución consideró que naturalizar la violencia basada en el género “resulta especialmente grave si proviene de un funcionario público del más alto nivel”.

En redes sociales, también se pronunciaron las organizaciones Manuela Ramos y Flora Tristán.

“Ante la denuncia en un medio de comunicación de la congresista Patricia Chirinos, expresamos nuestra solidaridad y demandamos una investigación”, señalaron.

Declaraciones de Patricia Chirinos de Avanza País , dió detalles de la aprobación de la comisión investigación hacia el presidente Pedro Castillo. Fotos :Jorge Cerdan/@photo.gec

SU VERSIÓN

Conocidos los hechos, el premier Bellido publicó una serie de tuits asegurando que le causaba “extrañeza” y preocupación lo dicho por una congresista.

“Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, escribió.

Más tarde, tras su participación en una actividad oficial, Bellido fue abordado por la prensa y manifestó que la denuncia de Chirinos responde a un plan a través del cual se buscaría vacar al presidente.

“El objetivo ahora de crear otro escenario en torno a esta supuesta palabra que yo he proferido, o sea, es imposible que una persona a alguien que no lo conoce, pueda expresar eso, sería una tremenda ofensa. En ese mismo instante, la señora hubiera denunciado. Sino que es parte de toda una estrategia de querer manchar el trabajo que estamos realizando”, sostuvo.

Bellido indicó no “tener nada” contra la legisladora de Avanza País, de quien señaló que es “altanera, que nos miraba desde los pies hasta la punta de cabeza” el día que habrían ocurrido los hechos.

“(¿Usted no le dijo ‘solo falta que te violen’?) No, discúlpame, eso estaría fuera de contexto. Es más, ¿qué confianza podría yo tener para decirle a una persona que por primera vez me está viendo? No hay coherencia”, expresó.

Minutos después de estas declaraciones, Bellido volvió a pronunciarse sobre el tema por redes sociales.

“Condenamos cualquier acto de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, pero tampoco podemos tolerar que esta sea usada como estrategia política con propósito de socavar al gobierno y a quienes venimos desde las comunidades campesinas”, expresó.

CONSECUENCIAS

El abogado Carlos Caro Coria señaló que de probarse lo dicho por Chirinos, Bellido estaría infringiendo la Ley No. 31155 contra el acoso político.

Cabe precisar que la mencionada ley precisa en su artículo 2 que alcanza a las autoridades elegidas por elección popular.

Alva: “Agresión verbal es inaceptable”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, mostró su solidaridad con la congresista Patricia Chirinos “por la inaceptable agresión verbal que ha denunciado”.

“Como mujer y peruana rechazo cualquier expresión de violencia de género”, indicó.

Vía Twitter, sostuvo que “tenemos que desterrar estos actos censurables que nos impiden crecer como sociedad”.

VIDEO RECOMENDADO