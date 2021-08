La bancada de Juntos por el Perú (JP) rechazó “cualquier expresión de violencia de género”, venga de donde venga, luego de que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) acusara al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de agresión verbal.

A través de un comunicado, dicho grupo parlamentario condenó “tajantemente” cualquier “acto o expresión que atente contra la dignidad y los derechos de las mujeres”.

“La violencia contra la mujer es un mal trasversal que aqueja a nuestra sociedad y es nuestro deber como representantes de la ciudadanía, combatir cualquier acto que perpetúe dicha violencia”, señaló.

“Los congresistas reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer y en asumir nuestra responsabilidad para cambiar esta situación”, agregó.

Finalmente, la bancada de Juntos por el Perú exigió una “exhaustiva investigación e inmediata” de la denuncia presentada por Chirinos. “Todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado”, sentenció.

Rechazamos cualquier expresión de violencia de género, venga de donde venga, por eso exigimos investigación exhaustiva e inmediata de lo denunciado por la congresista Patricia Chirinos. Todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado. pic.twitter.com/nve3pC3qyS — Bancada Juntos por el Perú (@bancadaJP) August 31, 2021

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró.

Chirinos dijo que no pretendía seguir hablando de este incidente, pero señaló que su colega de bancada, Norma Yarrow, se encontraba recogiendo firmas para presentar este caso ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

VIDEO RECOMENDADO

Lima: ¿Qué distritos de la capital son más vulnerables ante un eventual sismo de gran magnitud?