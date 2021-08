El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reiteró que no agredió verbalmente a Patricia Chirinos (Avanza País), tercera vicepresidenta del Congreso, tal y como ella aseguró que ocurrió en una conversación que ambos tuvieron cuando estaban solicitando oficinas ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva antes de 28 de julio.

Esta mañana, la legisladora detalló en RPP que Bellido Ugarte le dijo la frase “ahora solo falta que te violen”.

“[¿No le dijo eso?] No. Eso estaría fuera de contexto y, es más, ¿qué confianza podría tener yo para decir eso a una persona que por primera vez me estaba viendo? No hay coherencia”, aseguró ante la prensa al rechazar estas versiones en su contra.

Patricia Chirinos comentó el incidente en la entrevista que brindó esta mañana:

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró la congresista.

Guido Bellido dijo que Patricia Chirinos fue “muy agresiva” en su contra durante su participación en el debate por el voto de confianza en el pleno del Congreso, pero que él nunca tuvo esas frases al dirigirse a ella.

“No hay ninguna coherencia. ¿Por qué tendría que expresar algo así? Al contrario, yo tengo mucho respeto. Tengo a mi madre, a mis hermanos, compañeras con quienes trabajo y todas las compañeras que trabajan conmigo saben el respeto que tengo [...] Quiero dejarlo ahí y ser categóricamente claro que no tengo nada contra (Patricia Chirinos)”, señaló.

“He visto a ella, cuando se presentó en el ambiente, muy altanera, que nos veía desde los pies a la punta de la cabeza. Lo único que le he escuchado es que era una chalaca y otras cosas. Creo que tenía mayor contacto con otros congresistas que estuvieron ahí”, añadió al comentar la conversación que ocurrió ante otros legisladores como Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre) y José Jerí (Somos Perú).

Guido Bellido dice que es parte de un plan

El primer ministro atribuyó esta acusación en su contra como una acción más de parte de quienes han trasladado diferencias de la campaña electoral a su presentación ante el Congreso para pedir el voto de confianza.

“Es imposible que una persona a alguien que no conoce pueda expresar eso. Eso sería una tremenda ofensa. En ese mismo instante hubiera denunciado cualquiera. Es parte de toda una estrategia de querer manchar el trabajo que estamos desarrollando”, manifestó esta tarde.

“Es el plan que tienen de vacar al presidente de la República. Poco a poco, avanzar porque, vean. Han dicho que tienen una relación de ministros según ellos que van a interpelar y los objetivos están orientados hacia el presidente. El objetivo es querer ahora generar otro nuevo escenario en torno a esta supuesta palabra que he proferido”, concluyó.

