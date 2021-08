El presidente de la República, Pedro Castillo, se dirigió a los ciudadanos del distrito de Mazamari, en la región Junín, y dejó entrever que habría un cambio de ministros del gabinete de Guido Bellido.

“Ojalá que el próximo ministro o los próximos ministros salgan de estas comunidades, porque no vamos a dar tregua a gente que te quieren poner a su antojo para comerse los presupuesto del Estado. Hay mucho por hacer en esta patria y nadie nos va a distraer”, dijo el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado informó que, junto al grupo que lo acompañó hasta la mencionada región, tomó nota de todas las exigencias y reiteró que los políticos deberían apuntar a solucionarlas.

Pedro Castillo también manifestó que está “batallando” para ayudar a la población frente al aumento de precios en el gas, aceite y pan, por lo que pidió no politizar con el alimento del ciudadano.

“Hoy tenemos una reunión para darles una respuesta al respecto. Creemos conveniente decirles que también nos ayuden a luchar y desenmascarar, no tengan temor en denunciar la corrupción, háganlo en cualquier espacio, porque cuando se destinen los presupuestos al país, a las comunidades, y no llegan, sean ustedes, los invoco a mantenerse organizados para que desde el lugar donde estén denunciemos los actos de corrupción. De eso seremos drásticos, como lo venimos haciendo. Cuando hay cosas que corregir por el país, no nos va a temblar la mano, para eso nos ha elegido el pueblo”, finalizó.

