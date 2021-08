La bancada parlamentaria de Avanza País instó al presidente Pedro Castillo a separar del Consejo de Ministros a los funcionarios cuestionados, tanto por investigaciones y denuncias por vínculos con organizaciones terroristas, como los que han demostrado su “desprecio por la dignidad de la mujer”, después de que la congresista Patricia Chirinos acusara a Guido Bellido de haberla agredido verbalmente.

En un comunicado publicado esta mañana, los legisladores se refirieron a la acusación de la tercera vicepresidenta del Poder Legislativo e integrante de su bancada, quien dijo que Guido Bellido le dijo “solo falta que te violen” en una conversación que tuvieron antes del 28 de julio.

“En respuesta a un comentario que hizo la parlamentaria, este le señaló: ‘solo falta que te violen’, expresiones misóginas y sexistas que no corresponde a su condición de presidente del Consejo de Ministros”, señaló Avanza País.

Avanza País pide que Guido Bellido deje el cargo por sus expresiones misóginas.

La bancada considera que una frase de este tipo refuerza la violencia sexual, psicológica, verbal y física contra las mujeres y calificaron el accionar de Guido Bellido como algo “reprochable, humillante e inmoral”.

“Por la tranquilidad y la seguridad del país, reiteramos nuestra exhortación al presidente Pedro Castillo a separar del Consejo de Ministros a todos aquellos ministros que son cuestionados por la población por estar inmersos en investigaciones y denuncias por sus vínculos con organizaciones terroristas y que además demuestran su desprecio por la dignidad de la mujer”, se lee en el comunicado.





Patricia Chirinos acusa a Guido Bellido

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, aseguró que Guido Bellido la agredió verbalmente cuando todavía estaba funcionando la Junta Preparatoria encabezada por Jaime Quito Sarmiento. En la conversación estaba este último, así como Guido Bellido, el vocero de Somos Perú, José Jerí, y Enrique Wong.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró a RPP esta mañana.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.