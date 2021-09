La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció que respaldará toda propuesta destinada a investigar la denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, rechazó las “expresiones ofensivas” de Bellido Ugarte contra la parlamentaria y se solidarizó públicamente con ella.

“La bancada Parlamentaria Alianza para el Progreso rechaza las expresiones ofensivas del Premier Guido Bellido y se solidariza con la colega Congresista Patricia Chirinos Venegas, y precisa que respaldará toda propuesta destinada a investigar y sancionar dicha inconducta”, señaló en la red social.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Sin embargo, Bellido Ugarte dijo que Patricia Chirinos fue “muy agresiva” en su contra durante su participación en el debate por el voto de confianza en el pleno del Congreso, pero que él nunca tuvo esas frases al dirigirse a ella.

“No hay ninguna coherencia. ¿Por qué tendría que expresar algo así? Al contrario, yo tengo mucho respeto. Tengo a mi madre, a mis hermanos, compañeras con quienes trabajo y todas las compañeras que trabajan conmigo saben el respeto que tengo [...] Quiero dejarlo ahí y ser categóricamente claro que no tengo nada contra (Patricia Chirinos)”, señaló.