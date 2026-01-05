Aunque el verano es tiempo de descanso, especialistas coinciden en que las vacaciones útiles permiten a los niños aprender nuevas habilidades sin perder el componente lúdico. En Lima, distintas propuestas educativas y recreativas se activan este verano 2026, dirigidas a niños y adolescentes de distintas edades.

Escuela de Cocina: talleres para pequeños chefs

La Escuela Nova ofrece este verano talleres de panadería y pastelería diseñados especialmente para niños y adolescentes, con un enfoque lúdico y práctico.

Los alumnos se dividen por edades:

Nova Kids: 6 a 9 años

6 a 9 años Nova Junior: 10 a 13 años

10 a 13 años Nova Teens: 14 a 17 años

Las clases comienzan este lunes 5 de enero en su sede de Jesús María.📍 Informes: Instagram @EscuelaNova | 📞 994 057 418

Acordes: formación artística integral

La Academia Acordes, fundada y dirigida por la cantante peruana Julie Freundt, celebra 25 años de trayectoria con el inicio de su Temporada de Verano 2026, bajo el concepto “La aventura de ser el Artista de tu Vida”.

Su propuesta incluye el programa TRI ART, que combina tres disciplinas artísticas más un taller de desarrollo personal, además de cursos libres en música, danza, teatro y artes plásticas para todas las edades.

Surquillo www.acordesperu.com

999 047 121

Elite Gym: desarrollo físico y disciplina

Elite Gym complementa la educación escolar con clases orientadas al desarrollo físico y social de los niños.

Ofrece:

Gimnasia artística: 4 a 12 años

4 a 12 años Baby Gym: 5 meses a 3 años

Las actividades fortalecen habilidades como fuerza, flexibilidad y coordinación. De este centro han salido competidores que representan al Perú en alto rendimiento.

Jesús María: Av. Arnaldo Márquez 2386

Miraflores: Enrique Palacios 386📲 @EliteGym.pe

elitegym.pe

Kochawasi: natación y parque acuático

En la zona norte de Lima, Kochawasi presenta su programa de clases de natación de verano, dirigido a niños desde los 4 años, con grupos de principiantes, intermedios y avanzados.

El centro recreativo, con más de 20 años de funcionamiento, cuenta con ocho toboganes y espacios para disfrutar de un día completo.