Ali Abdaal es quien ha sorprendido recientemente en TikTok. Y es que el hombre, que aparentemente vive en Inglaterra, optó por exponer la forma correcta de usar un pósit, esa pequeña hoja de papel con una franja autoadhesiva en el reverso que permite a las personas anotar cosas importantes para no olvidarlas.

A través de su cuenta llamada @aliabdaal, el hombre difundió un video para brindar la mencionada información a sus seguidores. “Hoy tenía años cuando me di cuenta de que había estado usando pósits de forma incorrecta”, se lee en la descripción de su publicación.

Luego de resaltar en el clip que el uso adecuado de un pósit debería ser enseñado en los colegios, Ali Abdaal pasó a mostrar cómo es que una persona suele desprender esta pequeña hoja de papel de las otras que tiene unidas por la franja autoadhesiva en el reverso.

Normalmente, uno saca un pósit desde abajo hacia arriba para luego pegarlo a una superficie. El detalle con ese accionar es que hace que la hoja de papel se siga doblando y eventualmente se despegue. Entonces, ¿cómo es que se debe hacer?

Bueno, Ali Abdaal indicó que lo correcto es sacar un pósit desde los costados (ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda). De esa manera, sostuvo, no se tendrá el problema anteriormente señalado. Muchos usuarios, de acuerdo a The Sun, no pudieron ocultar su asombro por la información brindada. No te quedes sin mirar el video.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.