Roxy Striar ha llamado la atención en las redes sociales porque contó una lamentable situación que vivió. Resulta que la mujer, que es de Los Ángeles (California, Estados Unidos), según The Sun, no aceptó volver a salir con un hombre y este reaccionó desagradablemente un año después.

La mujer, en un video publicado en su cuenta de TikTok (@roxystriar), indicó que, cuando tenía 22 años, salió en dos oportunidades con el chico en cuestión, cuyo nombre no informó. “La primera cita fuimos a LACMA, que es un museo. Y la segunda cita fuimos al cine y compramos tacos”, sostuvo.

“No me gustaba él. Así que cuando me invitó a una tercera cita, le envié un mensaje de texto y lo rechacé, y le dije: ‘Creo que eres un tipo muy agradable, pero no veo que esto vaya a ninguna parte entre nosotros’”, añadió.

Roxy Striar aseguró que le deseaba lo mejor e incluso le dijo que le gustaría que fueran amigos, si en caso él estaba de acuerdo con ello, pero nunca obtuvo una respuesta por parte del hombre. Sobre dicho sujeto no supo nada hasta un año después.

“Estaba en un bar con un grupo de mis amigos. Estaba sentada en un banco hablando con un chico que era solo mi amigo”, recordó. “Y el chico con el que había tenido dos citas un año antes me vio al otro lado del bar y comenzó a acercarse a mí”, aseveró.

A la mujer, de acuerdo a su relato, le tomó un minuto identificarlo. “Cuando llegó a mí, me dio la espalda, levantó una pierna, me tiró un pedo. Fue tan fuerte que la gente se dio la vuelta. Él dijo ‘come mi mier**’ y se alejó”, recalcó. Su video rápidamente dio que hablar en varias redes sociales.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.