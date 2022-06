Desde hace 15 años, Jenn Lyles es una mujer casada que, al parecer, vive en Estados Unidos. Ella no se ha convertido en madre y es feliz así. Precisamente, en su cuenta de TikTok (@jenn_lyles) expuso las razones por las que ama su vida sin hijos.

“Sabíamos que nunca quisimos tener hijos y estos son solo algunos de los beneficios de no tener hijos”, dijo en un video que difundió en la mencionada red social para dar a conocer los motivos. “La razón por la que hice esto es solo para normalizar el hecho de no tener hijos”, agregó.

“Hay mucha presión para que las mujeres tengan hijos. Lo escuchamos toda nuestra vida: que no podemos estar satisfechos sin ellos. Así que creo que debe haber más videos, más contenido sobre los beneficios de no tener hijos”, sostuvo después.

La primera razón es que ella y su esposo, al no ser padres, tienen más dinero. “Somos de doble ingreso, no tenemos hijos, así que solo tenemos más ingresos para gastar en nosotros mismos, para viajar y para dar”, aseveró.

El segundo motivo es que pueden viajar todo el tiempo. Al no ser madre, ella no debe preocuparse por sus hijos en la escuela. Sobre la tercera razón, la mujer dejó en claro que tiene que ver con poder descansar. “Los sábados dormimos hasta tarde, no tenemos que pasar tiempo en un campo de béisbol. Solo tengo al menos ocho horas cada noche, es simplemente maravilloso”, precisó.

Finalmente, Jenn Lyles manifestó que el cuarto motivo por el que es feliz sin hijos es que se ha podido concentrar en su carrera. Ella indicó que es probable que esa razón sea la principal. “Siempre quise centrarme en mi carrera. Puedes hacer eso y tener hijos, pero es más fácil sin ellos”, dijo.

The Sun recalcó que uno de los tantos comentarios que recibió la mujer fue que era “narcisista” y “egoísta” por no tener hijos. Sobre ello, la mujer respondió: “Vamos a decirle por qué esto es triste y tan malo. Amigo, la cantidad de personas que he ayudado con mi dinero y tiempo. Egoísta no es la palabra”.

