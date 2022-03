Quien está llamado la atención en las redes sociales es Jade Leanne, una mujer aparentemente de Estados Unidos. Y es que ella reveló el ingenioso truco que aplicó para que un pantalón de cintura ancha le quedara bien.

El clip en cuestión lo publicó en su cuenta personal de TikTok (@jadeleanne_xo). Aunque no tiene mucho tiempo circulando en dicha plataforma, generó revuelo, pues ella nunca tuvo la necesidad de coser o de usar alfileres.

Al inicio de la grabación se le puede ver a Jade Leanne dejando en claro que está usando un pantalón de cintura ancha. “Si tienes los mismos problemas que yo, con pantalones como este, te mostraré un truco”, dijo.

Su método es tan sencillo que solo consiste en pasar el botón del pantalón por detrás de la primera trabilla del cinturón y luego abrocharlo como normalmente se hace. “Eso simplemente lo aprieta y también le da esa vibra asimétrica que me encanta”, sostuvo.

Debido a que no se tiene que hacer nada complicado, el truco que reveló Jade Leanne dejó sorprendidos a muchos usuarios de TikTok y otras redes sociales. “Jamás se me había ocurrido algo así”, “qué increíble, gracias por informarnos”, “ahora sí podré usar el pantalón que me gusta”, son algunos de los comentarios de los internautas.

