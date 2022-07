En medio de las celebraciones por la independencia del Perú, los alumnos de un colegio no tuvieron mejor idea para participar en el desfile cívico recreando la muerte de uno de los próceres de la emancipación, Túpac Amaru, cuyas imágenes fueron captadas en video y compartidas en TikTok, red social donde se hizo tendencia de inmediato

Innovando para festejar la independencia

El metraje fue compartido el pasado 27 de julio desde la cuenta de Daniko (@danielanikoll_12), la cual está acompañada del audio de Bob Esponja que se ha vuelto viral: “Pintamos toda la casa, sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡Qué es eso!”

Lo que vemos en el clip a un grupo de estudiantes en medio del desfile cívico-escolar en el que participan tanto alumnos como profesores de distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde cuatro caballos (que están formados por chicos vestidos como estos animales), montado por jinetes que simulan ser soldados españoles, jalan de las extremidades a uno que simula ser Túpac Amaru.

Pero, esto no fue algo improvisado, todo lo contrario, porque la persona que fungía del prócer de la independencia peruana estaba recostado boca arriba, sobre una superficie rodante que le permitía no solo reposar el cuerpo, sino también que la marcha se realice sin inconvenientes.

Usuarios sorprendidos con imaginación de escolares

El metraje viene acumulando más de 2 millones de reproducciones, con miles de comentarios que no paran reír, pero también resaltan la imaginación de los escolares: “Cosplay realista de Túpac Amaru”, “me gustaría que me lleven así a dormir y no caminar”, “(los peruanos) somos otro level (nivel)”, “niños, ustedes son el futuro del país, felicidades”, “qué creatividad la de estos niños”.