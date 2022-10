Una mujer en México sacó a pasear a la calle a su perrita, pero cuando regresaron a casa la sintió muy rara, por lo cual aseguró que le echaron “mal de ojo”, razón por la cual tomó la drástica decisión de pasarle el huevo, esperando se sintiera mejor y cuyas imágenes fueron compartidas en TikTok, red social donde se hizo tendencia absoluta.

“Mal de ojo” en medio de un paseo

El video fue compartido desde la cuenta oficial de Kyra (@kyra.te03), una tierna y juguetona chihuahua, pero la sacaron a pasear a la calle, más cuando regresó a la casa, la mascotita se encontraba distinta, por lo que su dueña decidió optar por una alternativa para curarla.

Por ello, el metraje que lleva acumulados más de 8 millones de reproducciones nos cuenta lo siguiente.

“No van a creer lo que pasó. Fui a la plaza con mi familia y toda la gente me veía (…) comprando helado (…) me pasaron albaca y un huevo porque al día siguiente no quería comer y andaba rara”.

Huevo y albaca para curar el “mal de ojo”

De inmediato, vemos a Kyra sentada sobre las piernas de su “mamá”, quien le pasa hojas de albaca, para luego coger un huevo de cáscara blanca, la cual empieza a frotar sobre su cabeza, pero también alrededor de su lomo.

“A lo mejor me habían hecho ‘mal de ojo’, hasta un cuarzo me pusieron... ayuda... ya que termine... ¿para qué me hacen todo esto?”, seguidamente, nos muestran un vaso de agua con el huevo reventando dentro de este: “así se veía después de que me lo pasaron”.

Acto seguido, vemos a Kyra en la noche, luce más calmada: “En la noche estaba más tranquila... un sueñito y al día siguiente ya me sentía normal”, mientras que la cinta termina cuando la perrita recibe su plato de comida durante la tarde.

TikTok enamorado de Kyra

De inmediato, los usuarios de TikTok no dejaron pasar la ocasión para dejar sus alocadas impresiones en la caja de comentarios: “llevar al veterinario, no, usar remedios supersticiosos, sí”, “te recomiendo ponerle collar rojo, dice mi abuela que eso es para que no le echen ojo a los animales”, “estoy lista para dejar la carrera de veterinaria”, “cuando eres un perrito en México”, “nadie: yo viendo que come mejor que yo”, “no me gustan los perros, menos los chihuahuas, pero el tuyo está bien bonito”, “los perros absorben las energías de sus dueños para ayudarlos. Qué bueno que lo limpiaron”, “un listón rojo como collar y, de ser posible, su ojo turco”.