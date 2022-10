Usuarios de redes sociales como TikTok están fascinados con el video de un perrito quien se encuentra en el mercado recibiendo un baño de ruda para combatir la mala suerte. Cuando el metraje se hizo tendencia alcanzó millones de reproducciones.

Echando a la mala suerte

El clip fue compartido el pasado 12 de octubre por Renata Sánchez (@natafresa_) y lo que vemos es a un joven en un stand del mercado, coge a su perro color blanco y lo sienta en una silla. Una mujer, con una sonrisa en el rostro, pasa muchas ramas de ruda sobre el cuerpo del animalito.

El perrito, sostenido por su humano, poco o nada puede hacer ante los roces de esta planta que, de acuerdo a tradiciones populares, tiene propiedades curativas para alejar las malas vibras y promover la buena suerte a quien se le aplique.

El video, que acumula poco más de 1.8 millones de reproducciones, nos muestra que el área donde se encuentro el joven y su perro está dedicada a este tipo de servicios, así como a la venta de hierbas naturales y flores.

Aseguran que bañar con ruda es bueno para los perros

La cinta ha sido todo un éxito entre los usuarios de TikTok quienes no han dejado pasar la ocasión para expresar sus hilarantes opiniones en la caja de comentarios, la mayoría de estos aseguran que es tan efectivo para las mascotas como lo es para los humanos.

“Confirmo que las limpias funcionan en las mascotas”, “uno como quiere, pero las bendiciones”, “ellos también necesitan su limpia”, “mi abuela dice que es bueno tener un animalito en la casa porque a ellos le llegan primero las malas vibras”, “lo que pasa firulais”, “el amor de padre”, “lo mejor que pueden hacer para los peluditos porque ellos son los que más reciben malas energías que nos echan a nosotros. También necesitan paz”, “el perrito: no, papi, no me vuelvo a comer los zapatos”.