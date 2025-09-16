La escena gamer peruana se prepara para vivir una de sus jornadas más importantes con la llegada de Zeinternacional 2025, el torneo de Dota 2 creado por el streamer peruano El Zeein, que combina competencia profesional, entretenimiento digital y comunidad.

El certamen, organizado por Rampage y producido por Vastion, será el primer torneo nacional de Dota 2 organizado exclusivamente con streamers, reuniendo a más de 40 creadores de contenido en 12 equipos que lucharán por un solo trofeo y S/60,000 en premios.

La fase online arranca este 18 de septiembre, con transmisiones en vivo desde el canal oficial de El Zeein en Kick (kick.com/elzeein), donde cada partida promete superar los 250,000 espectadores conectados. Los encuentros serán narrados por casters peruanos especializados en Dota 2, garantizando emoción y accesibilidad para fans veteranos y nuevos jugadores.

Entre los streamers y jugadores confirmados figuran nombres como LeoStyle, Parker, Benjaz, Pakazs, Hector K1, Wisper, Scofield, Glogloking, Kingteka, Macarius y Cris Luck, conformando un line-up de lujo que promete enfrentamientos épicos.

La gran final será el 4 de octubre en Paradiso Lima (Club Cultural Chorrillos), desde la 1:00 p.m., con capacidad para más de 3,000 asistentes y un alcance proyectado de 500,000 espectadores online. Además, habrá actividades especiales como el Showmatch de Creadores y el concurso de Cospobre, donde los fans podrán mostrar su creatividad con trajes inspirados en héroes de Dota 2.

El torneo cuenta con el respaldo de Stake.pe como patrocinador exclusivo en la categoría Casa de Apuestas. La empresa anunció sorteos, análisis previos y meet & greet con los participantes como parte de sus activaciones.

“El Zeinternacional promete llevar la escena de los esports en el país a otro nivel. Queremos estar presentes donde la pasión gamer se vive al máximo, y las finales en vivo serán la prueba de ello”, señaló Jennyfer Escobar, gerente de Stake Perú.

Con esta edición, el Zeinternacional se consolida como el evento de esports más influyente del Perú y un referente en Latinoamérica, tras haber alcanzado más de 256,000 espectadores en su debut.

Las entradas para la final presencial ya están disponibles en teleticket.com.pe/zeinternacional, con precios desde S/75.