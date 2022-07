“Empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así”. Zully Pinchi, a través de una entrevista, explica de dónde surgió su inspiración para crear su poema que ahora es viral.

Zully Pinchi explica que, cuando salía del colegio, había un señor que tenía una vitrina y en su interior se encontraban diversos postres como pye de limón, crema volteada y el pionono.

“Ahí estaba el pionono, uno de mis postres favoritos. La metáfora por el pionono es que lo sentía como un abrazo, por lo que estaba enrollado con el manjar blanco, envolviéndote, albergándote, dándote cobertura, así lo veía”, expresó para Trome.





“Tú no respetas a las mujeres ¿Eso te enseñó tu mamá?”: Zully Pinchi enfrentó a Rodrigo González

Zully Pinchi estuvo presente en el set de Amor y Fuego, donde tuvo un enfrentamiento con Rodrigo González y Gigi Mitre, ya que los conductores de TV le preguntaron si alguna vez tuvo un romance con Martín Vizcarra.

“Para qué me invitas Rodrigo, yo no puedo ir donde una señora que no conozco para decirle algo que no me compete. Lo que yo tenga que hacer será en un tribunal, no tengo por qué contarles a ustedes... yo tengo muchas opiniones de ustedes, dos que no se las digo por respeto a ninguno. Ustedes me están faltando el respeto, pero en mi corazón no hay odio ni resentimiento”, expresó Zully.

“Lo último que yo te voy a permitir es que me faltes al respeto, me estás faltando al respeto, nada es para siempre”, contó.

Luego continuó con: “¿tú respetas a las mujeres?, pues no me estás respetando, la señorita me acaba de acusar de algo, que me lo demuestre, quiero pruebas (...) tú no tienes respeto a las mujeres, no es la primera vez que le faltas el respeto a una mujer, así eres tú.





