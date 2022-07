En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González mostró en pantallas una conversación inédita que tuvo con Melissa Paredes. Además, aprovechó para responderle a Magaly Medina.

“Hay gente que piensa que esa es la manera de hacer periodismo, nosotros no nos ufanamos de ser periodistas, somos entretenedores y comunicadores”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “no podemos prejuzgar y dar algo por sentado porque como ella le sacó la vuelta al marido, ya no importa nada. Hay que priorizar lo que dijo la niña y esa prueba existe”.

“Todavía Magaly dice ‘no, ahí Rodrigo parece el abogado de Melissa Paredes’. Pero si la única que parece la abogada defensora, la primera, eres tú del Gato Cuba. No sabes ni de lo que estás hablando porque no has visto ese video”, increpó.





Gigi Mitre pide que Anthony Aranda también sea investigado: “El ‘papá’ podría ser el Gato activador”

Gigi Mitre expresó que también se debe de investigar a la actual pareja de Melissa Paredes, Anthony Aranda.

“Una persona me escribe y me dice: ‘Gigi y si en ese episodio, la niña confundió y posiblemente con el que pasó fue con el ‘Activador’ y no con Cuba’. Que se investigue, para eso estamos diciendo que se investigue hasta el final”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “de repente, ella (la niña) pensará que, así como le dijo ‘tía’ a Melissa, que el papá podría ser el ‘Gato activador’. Por eso digo, que se investigue y no decir que eso no pasó, que uno es el santo y el otro es un desgraciado”,





