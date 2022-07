Karen Schwarz reveló en una entrevista que se pone “como leona” cuando intentan meterse en su matrimonio. Por ese motivo, la también modelo confesó que una mujer le escribió a Ezio Oliva.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que chocan mi corazón, sale la leona de Karen. No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida, como mamá, mujer, profesional y esposa, sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas”, expresó Schwarz para Trome.

Luego continuó con: “cuando prima el respeto y el amor, todo se puede solucionar, sobre todo cuando tienes dos hijas maravillosas y compromiso. Ahí todas las dificultades se pueden sobrellevar”.





Ezio Oliva estrena ‘El dolor de mi vida’, tema que narra los problemas que pasó con Karen Schwarz

Tras su presentación junto a Camila en México, Ezio Oliva estrena un nuevo sencillo que lo devuelve al género de la balada, esta vez con una historia basada en hechos reales de su vida y que lleva por título “El dolor de mi vida”.

“El dolor de mi vida” fue escrita en México D.F. por Ezio Oliva junto al reconocido productor y compositor Stefano Vieni quien ha trabajado con Danna Paola, Reik, Armando Manzanero y Carlos Rivera, entre otros y además recientemente nominado al Latin Grammy. La canción fue grabada y mezclada en el estudio mexicano Kiva Music.

