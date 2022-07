En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González mostró en pantallas un audio inédito donde conversa con Melissa Paredes sobre la denuncia que le entabló su expareja Gato Cuba por chantaje y extorsión. Además, la también modelo le respondió a Magaly Medina por sus duras críticas hacia su persona cuestionando su rol como madre.

“Si yo fuera esa clase de mujer que dice Magaly de madre, mejor dicho que dice Magaly de que yo de lo peor, que quiero sacar plata (...) no hubiera, ni siquiera, llamado a Rodrigo y no hubiera hecho nada, simplemente hubiera denunciado a la mala”, expresó Melissa Paredes.

Luego continuó con: “tal vez, todo lo que dice esa mujer de la Magaly no es como soy, sino su táctica de él (...) no hay nada de nada, ni chantaje, ni extorsión, lo único que quieren es dejarme por los suelos (...) ya es demasiado lo que dice esta mujer todos los días, quítenle a su hija, o sea, ¿qué es eso?”





Magaly Medina revela que pagó por el audio de Melissa Paredes: “Yo fui la tonta útil, pagué 2500 soles”

En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que pagó por obtener el audio de Melissa Paredes, donde habla con el Gato Cuba y que, ahora, se encuentra en todas las redes sociales.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va a aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercachiflear tu audio”, expresó Medina.

“Yo fui la tonta útil que le pagué a alguien 2500 soles por el audio, pero no me importa. Felizmente, si no hay plata en caja chica, aquí lo podemos pagar, no necesitamos que el papá del Gato Cuba nos pague ni el café”, expresó Magaly Medina.

